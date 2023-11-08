朱紅：恒指50天線整固，留意恒指牛58146/熊54079

如看好恒指，可留意恒指牛證58146)，收回價17000點，24年7月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54079)，收回價18400點，24年3月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

內地保險監管部門向保險公司下發通知，要求在銷售短期健康保險時，產品定價應當科學合理，不得通過隨意調整精算假設等方式改變產品的費率結構，嚴禁出現「0」費率等各類明顯不符合精算原理的情況。內險股普遍受壓，中國平安02318)股價於20天線受壓，回落至10天線約40.7元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證20792)，行使價50.050元，24年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意平安牛證57008)，收回價39元，24年7月到期，實際槓桿12倍。

據媒體報道，中國企業在網路安全技術領域的全球專利持有量顯著增加，截至8月份全球前10間專利持有量公司當中，有6間來自中國，當中華為及騰訊00700)分別位列第二、三位。騰訊表現靠穩，續沿50天線約310元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

中證監表示，未來會進一步推動開放，當中會加強優化上市制度，支持更多中資公司便捷地到香港上市，並指雙方已就大宗交易納入互聯互通達成共識。港交所00388)表現靠穩，續沿50天線整固，在約293元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證20502)，行使價330.2元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿10倍。

中芯國際00981)將於周四9日)公布季績，公司股價連續兩日高位回吐，跌至10天線後見支持，在約24元附近好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證20879)，行使價29.93元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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