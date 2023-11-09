朱紅：恒指連日回吐，留意恒指牛58146/熊56473

如看好恒指，可留意恒指牛證58146)，收回價17000點，24年7月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56473)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)派對新遊《元夢之星》宣布與知名派對遊戲《糖豆人：終極淘汰賽》合作，據悉《元夢之星》是騰訊遊戲今年的重點新品之一，年初獲得版號，並於9月正式對外曝光。騰訊股價變動不大，續沿50天線整固，在約308元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

中國平安02318)發聲明，否認公司被政求收購碧桂園控股股權，並指集團從未收到任何有關政府部門或機構的相關要求。平安表現偏軟，一度跌至38.3元創接近一年新低。如看好平安，可留意平安認購證20792)，行使價50.050元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意平安牛證57417)，收回價36元，24年7月到期，實際槓桿9倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，港交所00388)會就股票市場在惡劣天氣下繼續營運的建議模式和相關安排月內進行公眾諮詢，並指有關安排將進一步鞏固香港作為國際與內地投資者和資金雙向門戶和橋樑的角色，提升香港市場對國內外投資者的吸引力。港交所股價續偏軟，回落至50天線之下，在約287元附近徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證20502)，行使價330.2元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿10倍。

中芯國際00981)將於周四9日)公布季績，公司股價表現反覆，早段升至25.05元後遇沽壓，回落至10天線約23.9元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證20879)，行使價29.93元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

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