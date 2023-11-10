朱紅：騰訊下周季績，留意騰訊購20292/沽20506

如看好恒指，可留意恒指牛證58146)，收回價17000點，24年7月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56473)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)透露，與上海松江區合作，設立中國最大規模的GPU智算中心，將為大模型時代提供強大的算力支持。騰訊將於下周公布季績，公司股價變動不大，續沿50天線約305元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

中國平安02318)公布，關注到有關該集團被要求收購碧桂園並承繼其債務的報道，集團澄清有關報道不實，並指從未收到任何有關政府部門/機構的相關建議、要求，且沒有任何與此相關的交易計劃或討論。唯公司股價持續受壓，曾跌至37.35元，再創年內新低。如看好平安，可留意平安認購證20713)，行使價50元，24年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意平安牛證57417)，收回價36元，24年7月到期，實際槓桿10倍。

小米集團01810)旗下小米14系列銷情報捷，加上獲多間券商上調目標價，公司股價連日造好，曾高見16.94元，創二十一個月新高。如看好小米，可留意小米牛證58570)，收回價15元，24年7月到期，實際槓桿8倍。或可留意收回價較遠的小米牛證58252)，收回價14.42元，24年7月到期，實際槓桿6倍。

中芯國際00981)於周四9日)公布季績，此前公司好倉連日錄得資金流入，唯股價績前偏軟，回落至10天線之下，在約23.3元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證20879)，行使價29.93元，24年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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