朱紅：騰訊連跌多日，留意騰訊購20292/沽20506

如看好恒指，可留意恒指牛證52659)，收回價16800點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證58838)，收回價17850點，24年7月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

據報道，Meta與騰訊00700)已達成初步協議，將在中國出售新平價虛擬實境VR)頭戴裝置，騰訊將成為該款VR頭戴裝置的中國獨家銷售商，預計會於明年底上架，同時騰訊亦會在其平台上推出VR內容。騰訊股價連日偏軟，回落至約303元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

中國平安02318)早前否認被要求收購碧桂園，另外近日有報道指平安涉及江蘇的毒地事件，公司股價連日受壓，曾低見36.9元，再創年多新低。如看好平安，可留意平安認購證21078)，行使價48.05元，24年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意平安牛證57417)，收回價36元，24年7月到期，實際槓桿12倍。如看淡平安，可留意平安認沽證21079)，行使價35.95元，24年2月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)將於本月20日公布第三季度業績，此前獲多間券商上調其目標價，公司股價於高位整固，在約16元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意小米牛證58570)，收回價15元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

中芯國際00981)公布，第三季純利按年跌少80%至9398.4萬美元，上季毛利率19.8%，公司預計第四季毛利率將繼續承受新產能折舊帶來的壓力，預計在16至18%之間。公司股價績後下挫，一度跌約9%低見21.3元，其後跌幅收窄至22元附近爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證21081)，行使價26.88元，24年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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