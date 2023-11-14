朱紅：騰訊止跌回升，留意騰訊購20292/沽20506

如看好恒指，可留意恒指牛證52659)，收回價16800點，24年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證58838)，收回價17850點，24年7月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)將於周三15日)收市後公佈第三季業績，市場預測其第三季非國際財務報告準則淨利潤中位數403億人民幣，按年升25%，並關注騰訊管理層最新業務指引、資本投資及股權變現策略等。騰訊表現向好，升越50天線至約310元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

據內媒報道，小米14系列自10月31日首銷至11月10日，全管道總銷量高達144.74萬台，創下小米高端旗艦銷量紀錄。小米集團01810)股價走勢反覆，升至16.62元後遇沽壓，一度倒跌，其後回升至16.2元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意小米牛證58570)，收回價15元，24年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)行政總裁歐冠昇表示，港股IPO市場有逐步回升的跡象，目前港交所正在處理上百間公司的IPO申請，相信隨著市場回暖，企業上市的熱情將進一步提高。港交所表現靠穩，續沿10天線約284元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證20502)，行使價330.2元，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿10倍。

中汽協數據顯示，10月汽車產銷分別完成289.1萬輛和285.3萬輛，同比分別增長11.2%和13.8%，汽車產銷量繼9月後再創當月歷史同期新高。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價靠穩，續於10天線約242元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證20501)，行使價300.5元，24年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證52085)，收回價268元，24年2月到期，實際槓桿8倍。

中國平安02318)股價連跌多日，一度跌至36.6元，再創近一年新低，其後跌幅有所收窄，在約37.2元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證21078)，行使價48.05元，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡平安，可留意平安認沽證21079)，行使價35.95元，24年2月到期，實際槓桿6倍。

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