朱紅：騰訊績前靠穩，留意騰訊購20292/沽20506

如看好恒指，可留意恒指牛證58146)，收回價17000點，24年7月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證58838)，收回價17850點，24年7月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)將於周三15日)收市後公佈第三季業績，市場關注騰訊管理層最新業務指引、資本投資及股權變現策略等公布。公司股價變動不大，續於約308元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

中國平安02318)公布，今年首10個月原保險保費收入約6873.6億元人民幣，比去年同期升約4.8%，其中中國平安人壽保險保費收入升7.1%，而中國平安財產保險保費收入升1.5%。平安股價向好，連續兩日反彈，升至38元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證21078)，行使價48.05元，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡平安，可留意平安認沽證21079)，行使價35.95元，24年2月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)表示，今年「雙11」全渠道支付金額突破224億元人民幣，創歷年紀錄，而小米之家銷售額則按年增長77%。小米股價高位回吐，回落至約16元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

本港首隻沙地阿拉伯交易所買賣基金ETF)將於本月29日於港交所上市，追蹤富時沙地阿拉伯指數共56隻成分股，當中包括沙地阿美、沙地國家銀行等。港交所00388)表現靠穩，續於10天線約284元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿10倍。

芯片股個別發展，中芯國際00981)連日於20天線之下整固，在約22元附近好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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