朱紅：恒指升至萬八點，留意恒指購20165/沽19372

如看好恒指，可留意恒指牛證58146)，收回價17000點，24年7月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指認購證20165)，行使價18492點，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54493)，收回價18500點，24年3月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

美元及美債息回落，科技股普遍向好，騰訊00700)績前上升，重越100天線曾高見323.6元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

據報中證監近日要求阿里巴巴09988)旗下菜鳥智慧物流，就境外發行上市補充備案材料，涉及股權結構、股權激勵、控制架構、規範運作、獨立性和分拆安排6方面。阿里將於周四16日)公布季績，公司股價向好，升至83元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證20167)，行使價90.05元，24年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88.8元，24年8月到期，實際槓桿13倍。

立法會三讀通過修訂印花稅條例，以落實今年施政報告提出，下調股票交易印花稅稅率至0.1%的措施。港交所00388)表現向好，重越100天線，升至295元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

小米集團01810)將於下周一20日)公布第三季業績，市場調查機構預料小米第三季全球智能手機付運量達4,150萬部，按年錄正增長2.4%及按季更升25%，全球市場份額上升至13.7%。公司股價顯著向好，升逾5%高見16.86元。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

人民銀行通過MLF淨投放6,000億元，為2016年12月來單月最大，並開展4950億元7天期逆回購，單日實現放水6210億元。中港股向好，內險股普遍上升，中國平安02318)股價連升多日，曾高見39.95元。如看好平安，可留意平安認購證21078)，行使價48.05元，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡平安，可留意平安認沽證21079)，行使價35.95元，24年2月到期，實際槓桿7倍。

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