朱紅：恒指萬八點徘徊，留意恒指購20163/熊54493

如看好恒指，可留意恒指牛證58146)，收回價17000點，24年7月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54493)，收回價18500點，24年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)公布第三季純利為361.82億人民幣，按年跌9%、按季則增長38%，勝市場預期，毛利則增23%至765.23億人民幣。公司股價績後反覆，高見330元後受阻，在約325元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

京東集團09618)公布，第三季純利79.36億人民幣，按年升33.1%，期內總收入為2476.98億人民幣，升1.7%，集團指明年有望實現高質量的業務增長。公司股價績後向好，逆市升至約108元水平整固。如看好京東，可留意京東認購證20615)，行使價129.9元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

聯交所公告指，印花稅修訂條例草案已獲立法會通過，股票印花稅由0.13%調低至0.1%，周五17日)起生效。港交所00388)股價靠穩，續沿100天線約292元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

據報道，近日內地監管部門向相關保險公司傳達通知，以進一步規範短期健康保險業務經營，其中要求保障一般醫療費用的醫療保險，最高保額不得超過600萬元人民幣。內險股普遍回吐，中國平安02318)反彈至10天線受阻，回落至39元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證20713)，行使價50元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證21079)，行使價35.95元，24年2月到期，實際槓桿7倍。

據報工信部公布小米01810)汽車申報車型信息，由北京汽車旗下越野車公司生產，車尾將會標示為北京小米，據悉將於明年2月開售。小米股價於高位回吐，失守10天線低見15.54元。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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