朱紅：小米周一公布業績，留意小米購21082/沽21083

如看好恒指，可留意恒指牛證58146)，收回價17000點，24年7月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56473)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)將於周一20日)公布業績，此前公司獲多家券商上調目標價，公司股價績前靠穩，在10天線約16元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

據報中央網信辦在全國範圍內啟動為期1個月的「清朗．網絡戾氣整治」專項行動，圍繞社交、短視頻、直播等重點平台類型，堅決打擊多類違規行為。科技股普遍偏軟，騰訊股價下跌，失守100天線低見313.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)第二季度純利低於市場預期，同時宣布決定不再推進雲智能集團的完全分拆，而盒馬首次公開募股計劃亦暫緩，此外創辦人馬雲亦計劃減持阿里股份。阿里股價績後下挫，跌約一成至73.3元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里牛證61335)，收回價67.5元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88.8元，24年8月到期，實際槓桿5倍。

據報道，內地監管部門向相關保險公司傳達通知，進一步規範短期健康保險業務經營，對部份醫療保險最高保額加以限制。內險股普遍下跌，中國平安02318)連日回吐，跌至38.1元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證20713)，行使價50元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證21079)，行使價35.95元，24年2月到期，實際槓桿7倍。

芯片股個別發展，中芯國際00981)表現靠穩，連日於22元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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