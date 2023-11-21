朱紅：小米公布季績，留意小米購21082/沽21083

如看好恒指，可留意恒指牛證59601)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56473)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)於週一20日)收市後公佈業績，公司股價績前反覆，早段跌至15.42元後見支持，回升至10天線約16.06元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

恒指公司公布季檢結果，指數成份股增加至82隻，騰訊00700)比重則維持於8%。騰訊股價向好，曾反彈逾4%高見328.8元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

據報道，馬雲辦公室回應稱，早前披露的出售計劃是一個遠期規劃，馬雲堅定看好阿里，認為目前阿里股價遠低於實際價值，仍會堅定持有阿里股票。阿里巴巴09988)股價止跌反彈，升至約74.5元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里牛證61335)，收回價67.5元，今年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88.8元，24年8月到期，實際槓桿5倍。

芯片股份普遍上升，中芯國際00981)股價反彈，升至10天線前約22.5元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

香港金管局表示，與證監會、港交所00388)、銀行就惡劣天氣交易安排開始討論技術詳情，港交所本月會有諮詢檔，一旦諮詢完而要實行，銀行便可以配合實施時間。港交所表現向好，升至約292.4元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿10倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。