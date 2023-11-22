朱紅：恒指萬八點受阻，留意恒指牛59601/熊56473

如看好恒指，可留意恒指牛證59601)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56473)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

美匯及美元債息下跌，科技股普遍向好，騰訊00700)表現反覆，早段創月內新高升至332.6元後，午後由升轉跌，在約324元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)公布第三季純利為48.74億元人民幣，轉虧為盈，期內收入按年增0.6%至708.94億元，唯智能手機業務收入跌2%至416.49億元，第三季全球智能手機出貨量為4180萬台，平均售價則按年跌5.8%至每部997元。公司股價績後反覆，早段升至16.44元後遇沽壓，倒跌至15.4元附近爭持。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

美國半導體行業協會SIA)數據顯示，9月全球半導體銷售額按月增長1.9%，達到448.9億美元，連續七個月實現按月增長，唯按年則跌4.5%，但跌幅按月收窄。芯片股份個別發展，中芯國際00981)股價升至10天線後受壓，回落至約21.8元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)宣布，將於旗下的衍生產品市場實施多項持倉限額優化措施，股票期權及期貨市場將實施五級持倉限額制度，多隻人民幣貨幣衍生產品的持倉限額將提升，措施將於下月22日生效。港交所表現靠穩，續於約290元強近整固。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿10倍。

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