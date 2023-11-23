朱紅：恒指窄幅爭持，留意恒指牛59601/熊56473

如看好恒指，可留意恒指牛證59601)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56473)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)第三季純利轉虧為盈，唯智能手機業務收入下跌，業績公布後公司獲多家券商上調目標價。小米股價於績後連日偏軟，失守20天線曾低見14.8元。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

百度09888)公布，第三季錄純利66.81億人民幣，較去年同期轉虧為盈；經調整EBITDA錄95.05億人民幣，按年增7.1%，勝市場預期。百度股價績後造好，逆市上升曾高見114.2元，創月內新高。如看好百度，可留意百度認購證21080)，行使價128.1元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

據報道，英偉達Nvidia)的3款專供中國市場的改良版AI晶片，或需延期至本月底或下月中旬才可將樣本交付予中國廠商。芯片股份個別發展，中芯國際00981)股價續跌，回落至50天線約21.2元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

華夏幸福公告稱，董事會批准設立總體規模約為255億元人民幣的自益型信託計劃，並擬以設立後的信託受益權份額抵償相關金融債務。中國平安02318)股價靠穩，續沿10天線約38.5元整固。如看好平安，可留意平安認購證20713)，行使價50元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證21079)，行使價35.95元，24年2月到期，實際槓桿7倍。

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