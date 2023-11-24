朱紅：恒指50天線見支持，留意恒指購20163/沽19372

如看好恒指，可留意恒指牛證59601)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證20163)，行使價20100點，24年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56473)，收回價18200點，24年3月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

百度09888)第三季錄純利較去年同期轉虧為盈；經調整EBITDA按年增7.1%勝市場預期，公司績後獲大行上調目標價。百度股價績後連日向好，升逾50天線高見120.6元，再創逾一個月新高。如看好百度，可留意百度認購證21080)，行使價128.1元，24年5月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)宣布，將推出試驗計劃以提升市場數據服務，包括新增企業數據固定月費計劃及下調移動裝置市場數據服務收費，將於下月1日起生效。港交所表現靠穩，續於50天線約289元附近徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

Redmi宣布將於月底舉辦新品發布會，屆時K70系列將正式發布，據悉Redmi K70E將率先搭載小米澎湃OS，是小米澎湃OS首次落地天璣平台。小米集團01810)股價止跌靠穩，在約15.4元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

Sensor Tower數據顯示，10月份騰訊00700)旗下《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.22億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，而《PUBG Mobile》合併《和平精英》)則以1.37億美元收入，位列第二。騰訊股價向好，微升至329元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

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