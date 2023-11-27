朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指牛58146/熊56473

騰訊雲近日發布全面的金融大模型解決方案，為金融業的大模型全端需求打造，透過模型私有化部署、權限管控和資料加密能力，可確保金融機構雲端上全過程安全合規。騰訊00700)股價回落，跌至100天線約320元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

據報道中國保險資產管理業協會表示，保險資金將加大對科技創新、先進製造、綠色發展等領域的長期投資。據悉今年三季度末，中國保險公司總資產29.6萬億元人民幣，保險資金運用餘額27.5萬億元。內險股個別發展，中國平安02318)股價續受制於20天線，回落至約38.9元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證20713)，行使價50元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證21079)，行使價35.95元，24年2月到期，實際槓桿7倍。

恒生指數公司公布，就實時指數發放相關收費作出調整，為投資業界提供更靈活兼具成本效益的數據服務，以助投資者更容易掌握港股市場資訊。港交所00388)表現靠穩，連日沿50天線約288元整固。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

據報道英偉達Nvidia)已經告知中國客戶，為遵守美國出口規定而設計的新款人工智能AI)晶片將延後到明年第一季度推出。芯片股個別發展，中芯國際00981)表現偏軟，在約21.6元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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Counterpoint Research顯示，內地「雙11」購物節的兩個星期，智能手機銷售按年增長5%，小米及榮耀的銷售額分別按年升28%及11%，市佔率排名第二及第三。小米集團01810)股價下跌，至約15元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

資料來源：彭博資訊

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