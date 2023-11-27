朱紅：恒指區間整固，留意恒指牛59601/熊59969

字節跳動將關閉旗下主要遊戲品牌朝夕光年Nuverse)，裁員數百人，市場形容這次字節跳動退出該行業的一大動作，並將市場讓給對手騰訊00700)。騰訊股價大致在320元水平徘徊。如看好可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

據《上海證券報》近日報道，多家養老金產品管理人近日收到人力資源社會保障部下發的《關於加強年金養老金產品規範管理的意見（徵求意見稿）》，當中對養老金產品投資非標資產作出嚴格限制。中國平安02318)股價續受制於40元，如看好平安，可留意平安認購證20713)，行使價50元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證21079)，行使價35.95元，24年2月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)旗下研究機構達摩院上周六25日)表示，已將量子實驗室及可移交的量子實驗儀器設備捐贈予浙江大學，並向其他高校和科研機構進行開放。阿里的股價從72元近週底部反彈至76元附近，如看好阿里，可留意阿里牛證59975)，收回價71元，24年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88.8元，24年8月到期，實際槓桿6倍。

亞洲首隻沙特ETF將於周三29日)在港交所掛牌，屆時投資者將可以港元或人民幣，直接在香港市場透過ETF交易沙特股市指數成份股，相關組合包括了石油巨企沙特阿美。港交所00388)表現靠穩，連日沿50天線約288元整固。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

資料來源：彭博資訊

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