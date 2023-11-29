朱红：小米逆市造好，留意小米購21082/沽21083

如看好恒指，可留意恒指牛證52659)，收回價16800點，24年3月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證21388)，行使價18700點，24年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59969)，收回價18000點，24年7月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)披露，公司上周五24日)於場內回購股份，斥資約2400萬港元，是公司相隔個多月以來再次進行回購。小米股價逆市向好，曾升越10天及20天線，高見15.8元。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

新一代國產CPU「龍芯3A6000」在北京發表，據悉是中國自主研發、自主可控的新一代通用處理器，可運行多種類的跨平台應用，滿足各類大型複雜桌面應用場景，可對標英特爾第10代酷睿Core)處理器。芯片股份普遍向好，中芯國際00981)股價逆市上升，重越10天線曾高見23元。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

美團03690)周二28日)收市後公布第三季度業績，此前資金連日流入美團好倉，唯公司股價連跌多日，曾一度跌至100元關口，低見100.7元，創近年新低。如看好美團，可留意美團牛證65024)，收回價96元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡美團，可留意美團熊證54683)，收回價131元，24年8月到期，實際槓桿4倍。

電訊股板塊個別發展，中國移動00941)股價連日受制於100天線，回落至約62.7元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證21290)，行使價70元，24年6月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證57419)，收回價59.88元，24年7月到期，實際槓桿13倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿7倍。

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