朱紅：恒指下試萬七點，留意恒指牛54691/熊60716

如看好恒指，可留意恒指牛證54691)，收回價16500點，24年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證21388)，行使價18700點，24年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60716)，收回價17800點，24年7月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)旗下騰訊視頻公布，明年將增設「付費專輯」創作權益的開通條件，同時繼續強化流量扶持及保障手段。騰訊股價連日偏軟，回落至20天線約314元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

據外媒報道，香港促進股票市場流動性專責小組上月向政府提交一份報告，建議加大對東南亞、中東發行人和投資者宣傳力度。港交所00388)股價連日偏軟，跌至約279元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

中國芯片製造商長鑫存儲公布，推出最新LPDDR5 DRAM存儲芯片，成為國內首家推出自主研發生產的LPDDR5產品的品牌，12Gb LPDDR5芯片目前已在國內主流手機廠商小米01810))等品牌機型上完成驗證。小米股價靠穩，在10天線約15.5元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

據內媒報道，今年以來已有15家保險公司發債，合計規模超700億元，已經超過保險行業2022年全年224.50億元的發債規模，若中國人壽發行資本補充債進展順利，則年內險企已發及獲批發債合計將突破千億。內險股普遍下跌，中國平安02318)連日下跌，曾低見35.6元，創一年新低。如看好平安，可留意平安認購證21264)，行使價46元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證21079)，行使價35.95元，24年2月到期，實際槓桿6倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。