朱紅：恒指萬七點徘徊，留意恒指購21388/沽19372

如看好恒指，可留意恒指牛證54691)，收回價16500點，24年3月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證21388)，行使價18700點，24年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60902)，收回價17600點，24年7月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿8倍。

據報騰訊00700)大股東Naspers旗下Prosus於 4月起至11月下旬累沽約1.2億股，套現約50億美元，超越同期騰訊回購力度。騰訊股價向好，重越10天線升至約327元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)公布，其全資附屬公司倫敦金屬交易所LME)於有關鎳申索的訴訟中獲法院判全面勝訴，LME表示歡迎法院作出判決確認有關決定的合法性，將繼續採取必要和適當的措施確保市場有序運作。港交所股價連日偏軟，回落至約278元附近徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

媒體引述英偉達CEO黃仁勳表示，中國仍然是最大的晶片市場，英偉達正在為中國開發不會受到美國晶片禁令限制的產品。芯片股個別發展，中芯國際00981)股價連日受制於20天線，在約22.3元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)總裁盧偉冰表示，已經與國產供應鏈企業簽訂「兩萬億新宏圖計劃」，據悉合作企業包括瑞聲科技、舜宇集團、天馬微電子等，將共同發展國產供應鏈技術，提升國產技術實力。小米股價靠穩，續於10天線約15.5元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

據報華為擬成立的智慧汽車系統及部件公司向投資者出售股權後，估值可能高達人民幣2,500億元，據悉股東包括長安汽車、一汽集團和東風汽車集團等。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價連日下跌，曾低見205.2元，較11月中高位回吐近兩成。如看好比迪，可留意比迪牛證52668)，收回價188.88元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

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