朱紅：恒指窄幅爭持，留意恒指牛57730/熊60902

如看好恒指，可留意恒指牛證57730)，收回價16200點，24年7月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認購證21388)，行使價18700點，24年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60902)，收回價17600點，24年7月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)主導發起全球範圍內首個金融風險控制領域的大模型國際標準，為金融機構風控建模環節中應用AI大模型技術提供參考和指引，使之能夠在日益複雜和數據驅動的金融環境中高效預測、衡量和管理業務風險。騰訊股價靠穩，續沿10天線約322元整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證20292)，行使價333.2元，24年2月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

據報道比亞迪01211)10月份全球銷量同比上升39%至301,833輛，相比日產10月全球銷量同比僅提升5%至279,102輛，是公司首次在月度銷量上超越日本車企。比亞迪股價持續偏軟，曾跌至202.2元，創3月以來新低。如看好比迪，可留意比迪牛證52668)，收回價188.88元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

港交所00388)發布有關於惡劣天氣下維持交易建議的諮詢文件，提議取消現行的惡劣天氣安排，證券市場及衍生產品市場在惡劣天氣下可繼續提供交易、結算及交收服務，據悉最快將於明年7月生效。港交所表現逆市向好，升至280元附近整固。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

小米集團01810)創辦人雷軍表示，作為一家13年的公司，小米在研發上的投入和實力還是挺強的，過去五年小米研發投入年複合成長率達到38.4%，未來五年還會投入超過1,000億元人民幣用於技術研發。小米股價續受制於20天線，回落至約15.2元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

中港股市靠穩，內險股個別發展，中國平安02318)股價逆市向好，連續兩日反彈，在約36.2元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證21264)，行使價46元，24年5月到期，實際槓桿8倍。

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