朱紅：恒指持續偏軟，留意恒指牛57730/熊61223

如看好恒指，可留意恒指牛證57730)，收回價16200點，24年7月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證21388)，行使價18700點，24年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61223)，收回價17400點，24年7月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

據報騰訊00700)旗下派對類遊戲產品《元夢之星》將於本月15日推出，是騰訊遊戲今年的重點新品之一，據悉首期將投入總計14億元人民幣用於遊戲生態的建設。騰訊股價反覆偏軟，失守20天線低見315.4元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

財政司司長陳茂波表示，外圍變化對香港的影響巨大，必須努力尋找新夥伴，開拓新市場，並指出中東地區是強大的發展動力來源，香港將竭力拓展與亞洲、中東夥伴的關係，吸引新資金。港交所00388)股價續受制於10天線，曾跌約5%低見266.2元，創今年新低。如看好港交所，可留意港交認購證20793)，行使價311.08元，24年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

內險股個別發展，中國平安02318)股價反覆偏軟，早段造好但其後轉跌，曾跌至35.15元創逾一年新低。如看好平安，可留意平安認購證21264)，行使價46元，24年5月到期，實際槓桿8倍。

芯片股份個別發展，中芯國際00981)股價連日偏軟，失守50天線低見20.7元，創超過一個月新低。如看好中芯，可留意中芯認購證21081)，行使價26.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。