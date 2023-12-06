朱紅：比亞迪逆市向好，留意比迪購21502/牛52668

據報道，市場監管總局積極回應大型企業信用修復需求，已累計完成比亞迪01211)、蘇寧易購、青島海信、科大訊飛等逾十家大型企業的信用修復，助力大型企業參與市場競爭，推動經濟高質量發展。比亞迪股價逆市向好，反彈至約210元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證21502)，行使價250.2元，24年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證52668)，收回價188.88元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

國家新聞出版署發布11月國產網絡遊戲審批訊息，共有87款遊戲獲批，包括網易、咪咕互動、中青寶等均有遊戲獲批。遊戲股個別發展，騰訊股價下跌，至約50天線約306元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

據內媒報道，小米首款汽車快將展示，北京、上海等地部分小米之家已開始展車擺放確認工作，據悉最快明年第一季度展車就會到店。小米股價下跌，曾低見14.5元，創月內新低。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

市場憂慮OPEC+減產成效，國際油價偏軟，石油股個別發展，中國海洋石油00883)股價靠穩，續沿10天線約12.9元水平整固。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿7倍。

中港股市偏軟，內險股普遍下跌，中國平安02318)股價曾低見34.05元，再創今年新低。如看好平安，可留意平安認購證21264)，行使價46元，24年5月到期，實際槓桿8倍。

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