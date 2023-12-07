朱紅：恒指止跌反彈，留意恒指牛57202/熊61713

如看好恒指，可留意恒指牛證57202)，收回價16000點，24年7月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證21388)，行使價18700點，24年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61713)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)公告，董事長兼總裁王傳福提議回購部分公司A股股份，回購的股份將用於員工持股計劃、股權激勵計劃或減少注冊資本等，涉資總額為2億元人民幣。比亞迪股價持續反彈，升約3%曾高見215.4元。如看好比迪，可留意比迪認購證21502)，行使價250.2元，24年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證52668)，收回價188.88元，24年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證60545)，收回價258元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)旗下騰訊NOW直播發公告指，由於業務調整，將於本月26日起停止運營，網頁端產品服務亦停運，騰訊NOW直播是騰訊旗下直播+短視頻+交友社交平台，自2016年上線以來已運營7年。騰訊股價連跌多日後在50天線見支持，在約310元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，在大中華區內併購交易減少下，匯豐控股00005)至少有四名駐香港的銀行家離職，報道並指，中國內地和香港的併購業務金額料將跌至2013年以來的最低水平，僅略高於該年之後平均水平的一半。匯控股價靠穩，連日於10天線約59.5元附近窄幅徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證21263)，行使價64元，24年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿12倍。

據報道，2023年第三季十大晶圓代工業者產值達282.9億美元，按季增 7.9%，預期第四季會持續向上，而且幅度將高於第三季。芯片股份普遍向好，中芯國際00981)股價止跌回穩，反彈至約21元水平好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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