朱紅：騰訊考驗50天線，留意騰訊購21428/沽20506

如看好恒指，可留意恒指牛證57202)，收回價16000點，24年7月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證21388)，行使價18700點，24年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61713)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

多家企業被評級機構穆迪下調評級展望，當中包括阿里巴巴09988)、騰訊00700)在內的18家中國企業，評級展望,被從「穩定」下調至「負面」。騰訊股價偏軟，再次考驗50天線支持，在約307元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建出席FII Priority香港峰會時表示，亞洲市場增長快速，並高於其他地區的經濟體，其消費力更是歐洲市場的兩倍，匯豐未來不單止有規模地發展香港及內地市場，同時亦要致力連接及發展其他亞洲地區，以至全球各地。匯豐股價逆市靠穩，續於約59.9元附近整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證21263)，行使價64元，24年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿12倍。

據報道，美國芯片企業英偉達Nvidia)首席執行官黃仁勳表示，中國市場佔英偉達銷售額的20%左右，公司將為中國市場提供一套符合美國政府最新規定的新產品。芯片股個別發展，中芯國際00981)股價靠穩，在約20.6元附近窄幅徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

據內媒報道，近期有超過15個汽車品牌推出各項優惠政策衝銷量，其中多家新能源車品牌直減1萬至3萬元人民幣，傳統汽車公司亦紛紛提供訂金抵扣、購置稅補貼和置換補貼等。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價反彈至10天線見阻力，在約213元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證21502)，行使價250.2元，24年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證52668)，收回價188.88元，24年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證60545)，收回價258元，24年7月到期，實際槓桿4倍。

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