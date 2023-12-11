朱紅：騰訊300元有支持，留意騰訊購21428/沽20506

恒指曾失守16000點，低見15972點，再次創今年新低。如看好恒指，可留意恒指牛證62058)，收回價15600點，24年7月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證21388)，行使價18700點，24年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62062)，收回價16600點，24年7月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

重磅手遊本周登場，遊戲股普遍走強，騰訊00700)新遊戲《元夢之星》將於12月15日正式上線。據了解，該款遊戲在今年1月獲得版號，是騰訊遊戲今年的重點新品之一，也被視為接力《王者榮耀》的下一個國民手遊。

騰訊（00700）股價在300元附近徘徊，過去5個交易日，有大約3000萬元流入騰訊好倉。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

據《彭博》引述知情人士透露，港交所00388)正考慮把行政總裁歐冠昇的合同延長至2025年5月。港交所股價從290元回落至240元，跌幅達17%，吸引3500萬元流入港交所好倉博反彈。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交熊證56101)，收回價310元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

保監局主席姚建華表示，受惠內地旅客回歸，過去3年疫情積壓的需求釋放，帶動本港首三季撇除退休計劃的長期業務新造保單保費達188億美元，按年升31%。友邦（01299）股價有74元回落至61元附近後，上週五（8日）股價逆市反彈2%，如看好友邦，可留意友邦認購證21664)，行使價76元，24年6月到期，實際槓桿6倍。又或可留意友邦牛證52190)，收回價58元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

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