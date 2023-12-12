朱紅：小米連升兩日，留意小米牛58251/熊61074

如看好恒指，可留意恒指牛證62362)，收回價15800點，24年7月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證21388)，行使價18700點，24年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62061)，收回價16800點，24年7月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證19372)，行使價16000點，24年6月到期，實際槓桿6倍。

市場研究機構BCI數據顯示，2023年11月內地智能手機市場新機激活量2871萬台，同比增長12.7%。其中，蘋果以21.1%的市場份額位列第一，小米（01810）佔比18.3%位，列國產品牌第一、總排名第二。小米股價跌至50天線後出現反彈，如看好小米，可留意小米牛證58251)，收回價14元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡小米，可留意小米熊證61074)，收回價16.02元，24年7月到期，實際槓桿13倍。

據《上海證券報》從多位短劇從業者處獲悉，近日陸續收到微信公眾平台發布的保證金繳納通知。通知稱，根據《小程序交易保證金管理規定》，微短劇小程序開發者需要繳納保證金。微信公眾平台提醒，需在2023年12月17日前完成繳納，否則相關功能可能收到限制。

騰訊（00700）股價在300元附近徘徊，過去5個交易日，有大約3000萬元流入騰訊好倉。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

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