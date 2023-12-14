朱紅：小米逆市升越20天線，留意小米牛58251/熊61074

如看好恒指，可留意恒指牛證62362)，收回價15800點，24年7月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62061)，收回價16800點，24年7月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿4倍。

工信部公布最新免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄，小米集團01810)旗下小米汽車自研的首款車型「SU7」最新電池資訊在列，據悉SU7將有兩個版本，最高續航里程為800公里。小米股價逆市造好，升越20天線曾高見15.64元。如看好小米，可留意小米牛證58251)，收回價14元，24年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米熊證61074)，收回價16.02元，24年7月到期，實際槓桿16倍。

據報平安銀行日前召開房地產企業座談會，與萬科、綠城等12家房地產企業高管，就房地產企業融資需求、深化銀企合作、共同促進房地產市場平穩、健康發展等重要議題開展討論。中國平安02318)股價續於年內低位徘徊，在約33.4元附近好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證21264)，行使價46元，24年5月到期，實際槓桿8倍。

彭博行業研究發佈最新報告表示，明年香港IPO市場有望復甦，順豐、美的等更多內地上市公司可能會尋求在香港進行兩地上市，另外監管機構審批速度加快，將在港上市外資企業納入滬深港通、降低高增長科技公司的上市門檻以及中概股回歸，亦有助於提振香港IPO市場。港交所00388)表現靠穩，在約247.4元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交熊證56101)，收回價310元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

據媒體統計，年初至今共有186家香港上市公司進行回購，累計回購金額創新高，達到1113.66億港元，其中騰訊00700)年內回購金額超過418億港元。騰訊股股續徘徊於50天線，在約307元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20504)，行使價304元，24年4月到期，實際槓桿6倍。

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