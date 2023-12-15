朱紅：恒指反彈至10天線，留意恒指牛62958/熊62060

如看好恒指，可留意恒指牛證62958)，收回價16000點，24年7月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62060)，收回價17000點，24年7月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿4倍。

2023年度中國遊戲產業年會報告顯示，23年中國自主研發遊戲在海外市場的實際銷售收入為163.66億美元，同比下降5.65%，而中國移動遊戲的出海遊戲收入主要集中在美國、日本、南韓等地區。遊戲股普遍下跌，騰訊00700)股價偏軟，在50天線約307元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20504)，行使價304元，24年4月到期，實際槓桿6倍。

中國信息通信研究院公布數據顯示，10月份內地市場手機出貨量2,916.2萬部，按年增長19.7%，國產品牌手機出貨量1,801.3萬部，按年增長7.2%。小米集團01810)股價連升多日，在約16元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米熊證58831)，收回價17元，24年7月到期，實際槓桿12倍。

市場調查機構Rho Motion表示，全球上月電動及混能電動車銷量達破紀錄的140萬輛，較去年同期升20%，中國地區上月銷售則按年升25%。汽車股普遍造好，比亞迪01211)一度反彈至10天線，其後升幅收窄，在約205元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證21502)，行使價250.2元，24年6月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證52668)，收回價188.88元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

有券商發表研究報告，預期明年港股交明量回升可能性較大，但考慮到IPO集資量較低等風險，所以下調港交所00388)目標價。港交所股價變動不大，續徘徊於約248元水平。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交熊證56101)，收回價310元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

友邦01299)持續於市場進行回購，公司股價連日向好，重越10天線曾高見66元。如看好友邦，可留意友邦牛證55154)，收回價61元，24年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡友邦，可留意友邦熊證62070)，收回價69.8元，24年7月到期，實際槓桿11倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。