朱紅：恒指持續反彈，留意恒指牛62599/熊61713

如看好恒指，可留意恒指牛證62599)，收回價16100點，24年7月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61713)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)旗下派對類遊戲《元夢之星》於周五15日)推出，為騰訊遊戲今年的重點新品之一，據悉前期將投入總計14億元人民幣用於遊戲生態建設，並表示長期投入上不封頂。騰訊股價造好，一度升越20天及100天線，高見319.4元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20504)，行使價304元，24年4月到期，實際槓桿6倍。

據報道，港交所00388)行政總裁歐冠昇合約明年5月屆滿，約滿後將不會續約。據悉港交所或將考慮以內部晉升方式，由現任高層接任。港交所股價持續反彈，重越10天線曾高見261.2元。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交熊證56101)，收回價310元，24年3月到期，實際槓桿5倍。

人民銀行公布，進行14500億元人民幣一年期MLF操作，淨投放8000億元，為有紀錄以來單月最大，MLF利率則維持於2.5%。內地股市靠穩，內險股普遍上升，中國平安02318)一度重越10天線，高見35元。如看好平安，可留意平安認購證21264)，行使價46元，24年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證59010)，收回價43元，24年7月到期，實際槓桿3倍。

吉利汽車00175)旗下高端電動汽車品牌極氪發布自研的「金磚電池」，並稱其為全球量產最快充電速度的磷酸鐵鋰電池，將在極氪007上首發搭載。吉利股價持續造好，連升4日曾高見8.31元。如看好吉利，可留意吉利認購證21662)，行使價10.52元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。