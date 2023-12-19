朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指牛62599/熊61713

如看好恒指，可留意恒指牛證62599)，收回價16100點，24年7月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61713)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)旗下派對類遊戲《元夢之星》於上周五15日)推出，據悉此前官網累計預約量超過5000萬，遊戲首日上線90分鐘便登上App Store免費榜第一名。騰訊表現靠穩，續沿10天線約310元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20504)，行使價304元，24年4月到期，實際槓桿6倍。

據報道，阿里巴巴09988)旗下淘寶中國控股出售2500萬股小鵬汽車的美國預託票據，總值約3.91億美元，持股比例由10.2%降至7.5%，仍為小鵬汽車第二大股東。阿里股價逆市上升，續於20天線約72.4元附近整固。如看好阿里，可留意阿里牛證63177)，收回價68元，24年8月到期，實際槓桿13倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61548)，收回價75元，24年6月到期，實際槓桿14倍。

小米集團01810)行政總裁雷軍接受訪問時表示，第一輛小米汽車投入3,400名工程師，整個研發投入超過100億元人民幣，他亦表示小米在做車方面有很多天然優勢，進入汽車業是有挑戰，不過整體來說難度可控。小米股價變動不大，連日於約15.8元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)行政總裁歐冠昇明年5月任期結束後將不會尋求連任，董事會宣布任命陳翊庭為港交所下一任集團行政總裁，任期三年。港交所股價續於10天線之上整固，在約258元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交熊證56101)，收回價310元，24年3月到期，實際槓桿4倍。

據內媒報道，今年中央財政增發1萬億元人民幣國債，早前由相關部門建立的增發國債項目實施工作機制已經確定第一批項目清單，第一批國債資金預算2,379億元已經下達。內險股普遍靠穩，中國平安02318)股價則受制於10天線，回落至33.3元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證21264)，行使價46元，24年5月到期，實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。