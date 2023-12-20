朱紅：小米逆市上升，留意小米購21082/沽21083

如看好恒指，可留意恒指牛證62958)，收回價16000點，24年7月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62060)，收回價17000點，24年7月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿4倍。

內媒報道據招聘平台顯示，小米01810)正開設多個汽車銷售類相關崗位，在北京、上海及南京等地招聘新能源汽車銷售主管、小米汽車門店店長等，據悉目前已有部分城市門店店長培訓完畢。小米股價逆市上升，在約16.1元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

評級機構惠譽確認美團03690)的長期發行人違約評級為「BBB-」，亦確認優先無抵押債務評級為「BBB-」，評級展望則從「穩定」調整為「正面」。美團股價顯著下跌，一度跌逾8%低見76.2元，創近年新低。如看好美團，可留意美團認購證22055)，行使價95.05元，24年8月到期，實際槓桿4倍。

中國平安02318)宣布，甘肅積石山地震後已立即成立重大突發事件應急小組，快速啟動緊急響應，統籌各專業公司及當地機構開展緊急處置、客戶排查及理賠服務等各項工作。平安股價變動不大，續於33.1元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證21155)，行使價43.8元，24年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意平安牛證63176)，收回價32元，24年7月到期，實際槓桿13倍。

費城半導體指數於高位整固，芯片股表現靠穩，中芯國際00981)股價續沿100天整固，在約20.4元附近窄幅徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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