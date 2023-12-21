朱紅：阿里升越20天線，留意阿里牛63177/熊61549

如看好恒指，可留意恒指牛證62599)，收回價16100點，24年7月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62060)，收回價17000點，24年7月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)宣布，公司首席執行官兼淘天集團董事長吴泳銘兼任淘天集團首席執行官，另外為持續優化資本回報率，提升股東價值，公司將設立一家新的資產管理公司專注管理公司非核心資產的營運。阿里表現造好，重越20天線曾高見73.7元。如看好阿里，可留意阿里牛證63177)，收回價68元，24年8月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿9倍。

據報道騰訊00700)自研派對遊戲《元夢之星》遊戲開服僅90分鐘已登上iOS免費總榜，並進入遊戲暢銷榜第二位，據估計單計iOS流水已超過5,000萬元人民幣，有業內人士認為《元夢之星》有望成為騰訊下一代國民遊戲。騰訊股價靠穩，續沿20天線約315元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20504)，行使價304元，24年4月到期，實際槓桿6倍。

市場調查機構Counterpoint Research報告顯示，第三季度比亞迪01211)純電動汽車市場份額已追上特斯拉，兩者均為17%，季內特斯拉交付量環比下滑而比亞迪則有所提升，所以比亞迪或有望於第四季度超越特斯拉成為全球純電銷冠軍。比亞迪股價持續偏軟，續於200元關口徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證52668)，收回價188.88元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

中國平安02318)回應有關平安證券與方正證券合併傳聞，稱公司將從股東價值最大化出發，按照有關監管部門的規定及指引，穩步推進相關問題的解決。平安股價續受制於10天線，在約33.2元附近窄幅徘徊。如看好平安，可留意平安認購證21155)，行使價43.8元，24年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意平安牛證63176)，收回價32元，24年7月到期，實際槓桿13倍。

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