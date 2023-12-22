朱紅：恒指假期前靠穩，留意恒指牛63326/熊61713

如看好恒指，可留意恒指牛證63326)，收回價16200點，24年7月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61713)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿5倍。

據媒體報道，預計字節跳動2023年銷售額增加30%升至逾1100億美元，超越社群媒體競爭對手Meta Platforms和騰訊00700)的預期增幅，據估計騰訊今年營收將達到860億美元。騰訊股價偏軟，在10天線約310元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20504)，行使價304元，24年4月到期，實際槓桿5倍。

早前有傳抖音母企字節跳動或有意收購阿里旗下外賣平台餓了麼，其後字節跳動和餓了麼都分別作出否認，外賣平台巨企美團03690)走勢反覆，連日於80元關口好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證22055)，行使價95.05元，24年8月到期，實際槓桿4倍。

據報道，平安銀行日前將牽涉「寶能系」的三筆債權打包，並在資產拍賣網掛牌，合計債權本息總計11.76億元人民幣，據悉此前該三筆債權曾多次尋求出售但並未成功。中國平安02318)股價續於低位徘徊，在約33.1元附近好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證21155)，行使價43.8元，24年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意平安牛證63176)，收回價32元，24年7月到期，實際槓桿13倍。

據外媒報道，美國正在考慮對包括部分中國商品提高關稅，以限制在清潔能源供應鏈中對中國的依賴，並保護本國綠色產業，有可能被提高關稅的產品包括電動車、太陽能產品和電動汽車電池組。新能源汽車股個別發展，比亞迪01211)走勢反覆，早段創下近月新低後反彈，在約200元關口好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證52668)，收回價188.88元，24年3月到期，實際槓桿12倍。

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