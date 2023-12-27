朱紅：恒指反覆下跌，留意恒指牛62958/熊63492

如看好恒指，可留意恒指牛證62958)，收回價16000點，24年7月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63492)，收回價16900點，24年7月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿4倍。

國家新聞出版署就《網絡遊戲管理辦法》公開徵求意見，擬規定網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵，並須設置用戶充值限額。另外亦提到從事網路遊戲出版活動所需的相關伺服器及儲存設備，須存放在中華人民共和國境內。遊戲股普遍下跌，騰訊股價曾挫逾一成半，低見263.6元，創今年新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證62607)，收回價320元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

據外媒報道，加拿大政府批准加拿大皇家銀行RBC)斥資135億加元收購匯豐控股00005)加拿大業務的交易，涉及加拿大滙豐銀行的130間分行及1200億加元資產，據悉可能在明年首季完成交易。匯豐股價逆市上升，曾高見62元創超過兩個月新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證21263)，行使價64元，24年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿16倍。

據報螞蟻集團大模型研發團隊透露，將投入近20%的技術人員建設科技倫理，還與8所高校機構開展共建科技倫理知識體系，打造負責任的AI。阿里巴巴09988)股價先升後回，跌至約72元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里牛證63177)，收回價68元，24年8月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

外媒報道指，比亞迪01211)正在與匈牙利政府就當地南部塞格德，建造一生產電池和電動汽車電動汽車新廠，進行最後階段的談判，投資涉數十億歐元。比亞迪表現向好，持續反彈並重越10天線，曾高見207.6元。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證52668)，收回價188.88元，24年3月到期，實際槓桿9倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。