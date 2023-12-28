朱紅：恒指假期後反彈，留意恒指牛63326/熊61713

如看好恒指，可留意恒指牛證63326)，收回價16200點，24年7月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61713)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿5倍。

國家新聞出版署表示，將認真研究對於網絡遊戲管理辦法徵求意見稿各方提出的關切和意見，並進一步修改完善。另外，亦公布12月的進口遊戲和國產遊戲審批訊息，共145款遊戲獲批，其中包括騰訊00700)的《逆戰：未來》、網易的《螢火突擊》等。騰訊股價顯著反彈，曾升逾6%高見291元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證17442)，行使價268.88元，24年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證62607)，收回價320元，24年7月到期，實際槓桿8倍。

金管局季報披露，零售銀行整體除稅前經營溢利在2023年首3季按年增加88.8%，在加息環境下，零售銀行淨息差在2023年首3季擴闊至1.68%，去年同期則為1.17%。銀行股普遍造好，匯豐00005)股價連升多日，曾高見62.8元，再創兩個多月新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證21263)，行使價64元，24年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿17倍。

小米集團01810)創始人、董事長雷軍表示將於周四28日)舉行小米汽車技術發布會，亦發布了多條關於小米造車及該發布會的動態，並透露新車售價會有點貴，但是「有理由的貴」。小米表現造好，曾升逾6%高見16.54元，創一個月新高。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

中移動00941)早前公布，11月移動業務淨增17.1萬戶，其中，5G套餐客戶淨增2,002.4萬戶，較10月淨上客的841.4萬戶加快，累計5G套餐客戶增至7.79億戶。中移動股價連日反彈，升至100天線約63.5元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證21290)，行使價70元，24年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

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