朱紅：恒指重越萬七點，留意恒指牛63326/熊60902

如看好恒指，可留意恒指牛證63326)，收回價16200點，24年7月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60902)，收回價17600點，24年7月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

小米汽車舉行技術發布會，小米集團01810)創始人兼首席執行官雷軍指，目標透過15至20年努力，成為全球前5名汽車廠商，雷軍亦透露小米超級電機V6s已量產上車， V8s則已量產，料於2025年上車。小米表現反覆，曾高見16.7元，再創逾一個月新高。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

據報道，金管局將於明年11月一連三日舉辦第三次峰會，並已向國際大行如高盛、摩根士丹利、匯豐及渣打等發出首批邀請函，共同討論環球經濟及金融市場最新發展。金融股普遍上升，匯豐00005)股價連升多日，曾高見63.3元，再創近月新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證21263)，行使價64元，24年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿17倍。

電訊股普遍造好，中國移動00941)股價連升多日，重越100天線高見64.45元，創逾兩個月新高。如看好中移，可留意中移認購證21290)，行使價70元，24年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿8倍。

吉利汽車00175)旗下電動車品牌極氪的首款純電豪華轎車「極氪007」已於周三27日)正式上市，共分爲4款版本，預售價格由22.99萬元人民幣起，據悉預售40天錄得訂單量已逾5萬部。吉利股價顯著造好，曾升逾7%高見8.49元。如看好吉利，可留意吉利認購證21662)，行使價10.52元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

中港股市向好，內險股普遍上升，中國平安02318)股價升約6%重越20天線，高見35.45元。如看好平安，可留意平安認購證21264)，行使價46元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意平安牛證63176)，收回價32元，24年7月到期，實際槓桿7倍。

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