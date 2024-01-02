朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指牛64238/熊60902

如看好恒指，可留意恒指牛證64238)，收回價16400點，24年7月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60902)，收回價17600點，24年7月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

中國音數協遊戲工委指，現組織各會員單位對早前國家新聞出版署發布網絡遊戲管理辦法草案徵求反饋意見，呼籲會員單位按照主管部門要求，認真研讀有關草案，根據行業發展的實際特點，結合企業的業務情況，提出具體的修改意見和建議。遊戲股表現靠穩，騰訊股價變動不大，在約293元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)首款汽車SU7周四28日)亮相，董事長雷軍承認定價確實有點貴，而且未有交代SU7的預訂及交付時間表。小米股價回吐，曾跌逾6%低見15.28元。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證21083)，行使價13.58元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

吉利控股集團董事長李書福表示，今年集團總銷量預計超280萬輛，按年增長逾20%，新能源滲透率超三分之一。吉利汽車00175)股價持續上升，高見8.64元。如看好吉利，可留意吉利認購證21662)，行使價10.52元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

據報道晶片製造商Nvidia明年1月向中國銷售其最佳顯示卡產品的降規版本GeForce RTX 4090 D，與在其他國家銷售的4090相比，中國版本的處理核心少約10%。芯片股個別發展，中芯國際00981)表現偏軟，跌至250天線約19.8元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證19852)，行使價24元，24年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

金融股普遍靠穩，匯豐00005)股價連升多日，續於月內高位約63.3元附近整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20499)，行使價68.05元，24年6月到期，實際槓桿14倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿18倍。

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