朱紅：騰訊逆市上升，留意騰訊購22343/沽22284

如看好恒指，可留意恒指牛證64547)，收回價16300點，24年7月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61713)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

據內媒報道，騰訊00700)正加大對視頻號直播帶貨的投入，為此已自去年「雙11」前後開始調整微信支付和視頻號的組織架構，主要是打通兩個團隊，據悉微信視頻號電商去年成交總額約為1000億元人民幣。騰訊股價逆市上升，一度重越20天線高見305元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22343)，行使價350.2元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿4倍。

羅兵咸永道預料，今年有80家企業於香港上市，全年集資總額將超過1000億港元，香港IPO市場有望在今年重新躋身全球首三大籌資市場之列。港交所00388)表現偏軟，回落至約262元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交熊證56101)，收回價310元，24年3月到期，實際槓桿5倍。

匯豐控股00005)公布，已獲得出售法國零售銀行業務所需的監管批准，有關交易已完成，唯未有披露交易詳情。匯豐表現靠穩，續於月內高位約63元附近整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20499)，行使價68.05元，24年6月到期，實際槓桿15倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿18倍。

比亞迪01211)公布，去年12月新能源汽車銷量34.1萬輛，同比增長45%，其中海外銷售新能源乘用車合計約3.6萬輛，去年全年銷量302.4萬輛，同比增長61.86%。比亞迪股價回吐，跌至約209元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證52668)，收回價188.88元，24年3月到期，實際槓桿8倍。

據報荷蘭政府進一步收緊對中國的出口管制，1月1日起限制DUV光刻機對華出口，芯片股個別發展，中芯國際00981)股價失守250天線，跌至19.26元創近月新低。如看好中芯，可留意中芯認購證21081)，行使價26.88元，24年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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