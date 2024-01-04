朱紅：騰訊連日反彈，留意騰訊購22343/沽22284

如看好恒指，可留意恒指牛證63326)，收回價16200點，24年7月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61713)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

早前受網遊新規草案影響的遊戲股持續反彈，騰訊00700)連日逆市上升，續於10天線約300元關口整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22343)，行使價350.2元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿4倍。

據報道，內地連鎖雪糕及飲料店蜜雪冰城申請在港上市，另外內地最大的大眾現製茶飲店品牌古茗控股亦向港交所00388)遞交招股書。港交所表現偏軟，在10天線約260元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交熊證56101)，收回價310元，24年3月到期，實際槓桿5倍。

據外媒報道，匯豐控股00005)將推出國際支付應用程式Zing，旨在挑戰Revolut等金融科技公司的主導地位，Zing最初將在英國推出，之後數月也會在其他地方推出服務。匯豐股價高位回落，至約62.4元附近整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20499)，行使價68.05元，24年6月到期，實際槓桿16倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿18倍。

據報比亞迪01211)去年全年累計銷量達302.44萬輛，同比增長61.86%，成功完成300萬輛的年度銷量目標。比亞迪股價靠穩，續於約210元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證52668)，收回價188.88元，24年3月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)公布，截至去年12月31日的12個月期間，以95億美元的總價回購總計約8.978億股普通股，而回購計劃下仍餘117億美元回購額度，有效期至2025年3月。阿里股價持續偏軟，回落至約73元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里牛證63177)，收回價68元，24年8月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿9倍。

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