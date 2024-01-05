朱紅：恒指20天線見支持，留意恒指牛63326/熊61713

如看好恒指，可留意恒指牛證63326)，收回價16200點，24年7月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證21724)，行使價17888點，24年6月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61713)，收回價17200點，24年7月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)旗下騰訊科技深圳)公布一項刷掌支付方法及相關裝置發明專利，據悉該專利涉及終端設備接收手掌圖像，並傳輸至後台服務器進行查找和支付結果確定，能降低刷掌支付業務的部署成本，有利於商戶推廣普及。騰訊股價連升多日後於20天線遇阻，在約300元關口好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22343)，行使價350.2元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，中國平安02318)董事長馬明哲時隔20年再度出任集團戰略發展中心主任，據悉該中心為集團戰略管理和改革創新的組織推動部門，也是高端人才的培養基地。平安股價靠穩，續沿20天線約34元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證21155)，行使價43.8元，24年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意平安牛證63176)，收回價32元，24年7月到期，實際槓桿10倍。

市場續關注中東局勢發展，加上據報OPEC+計劃於2月初召開聯合部長級監督委員會會議，預計將商討減產事宜。國際油價持續向好，石油股普遍上升，中國海洋石油00883)曾升至13.38元，創逾兩個月新高。如看好海油，可留意海油認購證19987)，行使價16.28元，24年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證63329)，收回價11.32元，24年7月到期，實際槓桿6倍。

乘聯會綜合預估去年12月新能源乘用車廠商批發銷量113萬輛，同比增長50%，其中預估比亞迪01211)去年12月新能源乘用車批發銷量達340,178輛排名第一。比亞迪股價變動不大，續於約210元水平靠穩。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證64971)，收回價200元，24年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

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