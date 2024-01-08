朱紅：恒指走勢反覆，留意恒指牛62599/熊65189

如看好恒指，可留意恒指牛證62599)，收回價16100點，24年7月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65189)，收回價17000點，24年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿5倍。

彭博報道，騰訊00700)上月回購金額達100億元，創紀錄新高，公司於上月底受相關消息拖累大跌後加快股份回購步伐，將每日回購規模由約3.75億元大幅提高到約10億元。騰訊股價持續受壓，失守10天線跌至約292元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22343)，行使價350.2元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

中國移動早前公布，控股股東過去兩年間累計增持4,236.7萬股A股，佔公司總股本0.198%，增持金額30億人民幣，增持計劃已實施完畢。中國移動00941)股價逆市造好，曾高見65.9元，創逾兩個月新高。如看好中移，可留意中移認購證21290)，行使價70元，24年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿11倍。

港交所00388)行政總裁歐冠升表示，預計中國資本市場將於十年內增長至100萬億美元，而當中香港是連接中國及世界的橋樑，可令國際投資者更容易接觸內地的金融市場，亦為中國走進全球市場提供途徑。港交所股價連日偏軟，回落至20天線約256元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

匯控00005)在英國推出名為Zing的多幣種應用程式及扣賬卡，客戶可持有10種不同的貨幣，以較低的匯率在海外消費，並且可進行30多種貨幣的國際轉帳，並計劃在今年底引入到至少另外兩個大洲。匯豐股價逆市靠穩，續沿10天線約62.2元附近整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20499)，行使價68.05元，24年6月到期，實際槓桿15倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿18倍。

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