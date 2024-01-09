朱紅：恒指持續受壓，留意恒指牛62362/熊65365

如看好恒指，可留意恒指牛證62362)，收回價15800點，24年7月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65365)，收回價16600點，24年9月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿6倍。

據報道，騰訊00700)、阿里等擁有雲端業務的互聯網公司今年訂購英偉達晶片數量將遠少於原計劃，並正將部分高性能AI晶片的訂單轉給華為等本土企業，更多地依賴內地自研晶片。騰訊股價持續偏軟，跌至約287元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22343)，行使價350.2元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

中植集團申請破產清算，據報管理的資產規模達3.6萬億元人民幣，投資額超300萬的客戶多達15萬人，內地A股金融板塊普遍受壓。中國平安02318)股價曾跌至32.35元，創逾一年新低。如看好平安，可留意平安認購證21264)，行使價46元，24年5月到期，實際槓桿10倍。或可留意平安牛證63176)，收回價32元，24年7月到期，實際槓桿16倍。

港股2024開局首周連跌4日，創下2016年以來港股最差的年度首周開局，且日均成交總額降至不足800億元。港交所00388)股價連日受壓，失守20天線跌至約247元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿10倍。

有券商發表報告指，中資電訊股是今年宏觀經濟不確定的避風港，而預計傳統電訊業務增長保持在3%以上的穩定水平。電訊股個別發展，中國移動00941)曾逆市升至66.15元創近月新高，其後在約65.8元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證21290)，行使價70元，24年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿11倍。

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