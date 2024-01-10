朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指牛62362/熊65515

如看好恒指，可留意恒指牛證62362)，收回價15800點，24年7月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65515)，收回價16700點，24年9月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿5倍。

內媒報道，菜鳥近日正式進軍美國集運市場，為當地提供空運和海運兩大集運服務，當中空運最快五日抵達，而海運拼團運費則低至12元人民幣。阿里巴巴09988)股價持續偏軟，跌至70元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證21427) ，行使價82.5元，24年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證63177)，收回價68元，24年8月到期，實際槓桿17倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

銀行股普遍造好，匯豐00005)股價連升3日，曾高見63.85元，創近月新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20499)，行使價68.05元，24年6月到期，實際槓桿15倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿19倍。

畢馬威發表中國內地及香港新股市場回顧及展望，憧憬本港資本市場基本面仍然穩健，加上近年港交所00388)進行一系列上市改革，包括引入特專科企及GEM改革等，預期今年香港新股集資額有望重返全球IPO前五位。港交所股價持續偏軟，在約245元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

英偉達Nvidia)宣布推出三款面向消費者的產品，讓電腦用戶在個人電腦上更好地利用人工智能，並指其新產品的功能不會觸發美國政府限制向中國出口AI相關芯片規定。芯片股個別發展，中芯國際00981)股價連跌多日曾低見17.44元，再創近月新低。如看好中芯，可留意中芯認購證22532)，行使價21.95元，24年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

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