朱紅：恒指反彈乏力，留意恒指牛62058/熊65365

如看好恒指，可留意恒指牛證62058)，收回價15600點，24年7月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65365)，收回價16600點，24年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，騰訊00700)旗下老牌明星遊戲《王者榮耀》的直播版權即將向抖音平台開放，據悉騰訊亦正與抖音討論擴大在遊戲內容生態的合作，未來或將可在抖音看到與騰訊遊戲有關的內容。騰訊股價連日偏軟，跌至約280元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22282)，行使價320元，24年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

據報監管部門日前窗口指導部分壽險公司降低萬能險結算利率，1月起結算利率不得超過4%，6月起再進一步降至3.8%，部分規模較大以及風險處置機構需壓降至不超過3.5%。內險股普遍下跌，中國平安02318)跌至31.5元，創兩個月新低。如看好平安，可留意平安認購證21155)，行使價43.8元，24年6月到期，實際槓桿9倍。或可留行使價較接近的平安認購證21839)，行使價38元，24年8月到期，實際槓桿6倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，為促進伊斯蘭金融市場在香港的發展，已採取具體措施建立有利於伊斯蘭債券發行的平台，另外市場上已有不少伊斯蘭金融產品及服務在港推出，包括在港交所00388)的環球伊斯蘭債券、伊斯蘭基金、及伊斯蘭銀行業務窗口等。港交所表現靠穩，續於約245元元附近窄幅徘徊。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

內地餐飲相關股份普遍造好，美團03690)表現反覆，一度跌至69.55元創近年新低，其後略為反彈，在70元附近好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證22574)，行使價90.05元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

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