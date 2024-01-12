朱紅：騰訊止跌反彈，留意騰訊購22575/沽22284

如看好恒指，可留意恒指牛證62362)，收回價15800點，24年7月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65364)，收回價16800點，24年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，騰訊00700)旗下騰訊控股IEG互動娛樂事業群)日前召開內部大會，管理層談及遊戲版號增多及遊戲與短視頻緊密連接，亦發布自研項目「春筍計劃」，以對新機會、新玩法及垂類遊戲孵化增加研發資源投入。騰訊股價連跌多日後反彈，一度重越10天線高見292.4元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)宣布與西安市人民政府簽署合作備忘錄，加強溝通合作共同支持西安市企業到香港上市，據悉目前西安共有9家公司在港上市。港交所表現向好，回升至約253元水平整固。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿12倍。

比亞迪01211)旗下品牌仰望汽車在其官方微博發布新車型「仰望U7」的介紹，稱該車型擁有超千匹馬力，為「百萬級新能源旗艦轎車」，唯未有提及具體售價及上市日期。比亞迪表現向好，重越10天及20天線，升至約213元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)首次進行回購，斥資近4億元於聯交所回購約逾560萬股，集團曾指於去年12月1日起，用不超過10億美元回購股份。美團股價顯著反彈，曾升逾7%高見77.05元，在10天線附近整固。如看好美團，可留意美團認購證22574)，行使價90.05元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

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