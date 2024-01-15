朱紅：恒指窄幅徘徊，留意恒指牛62362/熊65515

如看好恒指，可留意恒指牛證62362)，收回價15800點，24年7月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65515)，收回價16700點，24年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿5倍。

內媒報道，騰訊遊戲服務器周四晚深夜出現故障，《英雄聯盟》、《和平精英》等玩家無法正常連接服務器，騰訊遊戲其後在微博發文致歉，並指相關異常已恢復。騰訊股價靠穩，續於10天線前約290元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

匯豐控股00005)被指控在收購矽谷銀行後，挖走該銀行數十名員工並竊取商業機密，美國三藩市地方法院裁定第一公民銀行可以進行這項10億美元的訴訟，拒絕匯控駁回訴訟的請求。匯豐股價偏軟，失守20天線跌至61.4元附近徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20499)，行使價68.05元，24年6月到期，實際槓桿16倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證19002)，行使價54元，24年3月到期，實際槓桿19倍。

香港有政黨向財政司長提交財政預算案建議，當中建議進一步下調股票印花稅稅率至0.05%，並簡化上市規則。港交所00388)股價靠穩，在約251元附近窄幅整固。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿12倍。

據內媒報道，特斯拉中國官網顯示多款車型價格下調，回吐去年底的漲幅，其中標準續航版本從26.14萬元調整為24.59萬元，Model Y標準續航版本從26.64萬元調整為25.89萬元。新能源汽車股個別發展，比亞迪01211)股價靠穩，續於約212元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。