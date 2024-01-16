朱紅：友邦逆市造好，留意友邦購21664/沽20715

如看好恒指，可留意恒指牛證62362)，收回價15800點，24年7月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65515)，收回價16700點，24年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)旗下王牌遊戲《王者榮耀》宣布，本月21日起抖音直播將全面開放，此前3日將邀請《王者榮耀》頂流主播王連播3日。騰訊股價靠穩，續沿10天線約290元整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)持續於市場進行回購，上周五12日)於聯交所回購逾212萬股，涉資約1.35億元，自普通決議案通過至今累計購回2.57億股，佔股本約2.22%。友邦股價逆市向好，連升多日重越10天線，高見65.4元。如看好友邦，可留意友邦認購證21664)，行使價76元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證20715)，行使價49.9元，24年6月到期，實際槓桿7倍。

有報指指軍方一個研究實驗室已經在百度09888)的文心和科大訊飛的Spark上測試了其AI系統，百度回應指與該研究室沒有任何關聯或其他合作關係，對該項目毫不知情。百度股價顯著受壓，曾跌逾一成至100元關口好淡爭持。如看好百度，可留意百度認購證21080)，行使價128.1元，24年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意百度牛證59974)，收回價98元，24年12月到期，實際槓桿20倍。

據內媒報道，比亞迪01211)宣布成為2024歐洲盃官方出行合作夥伴，是歐洲盃首次攜手新能源汽車品牌，期間比亞迪新能源汽車將作為官方用車，亦會有多款車型亮相比賽場館和官方球迷廣場。比亞迪股價持續偏軟，回落至20天線約207元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

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