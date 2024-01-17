朱紅：匯豐連日下跌，留意匯豐購22405/熊57579

如看好恒指，可留意恒指牛證62603)，收回價15400點，24年7月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65365)，收回價16600點，24年9月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

國際銀行股普遍下跌，匯豐00005)股價連跌3日，失守100天線低見59.1元，創超過一個月新低。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22405)，行使價72元，24年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認熊證57579)，收回價64.35元，24年7月到期，實際槓桿7倍。

中國移動00941)公布，自普通決議案通過以來首度入市回購股份，在聯交所斥資逾4835萬元回購73.8萬股。中移動股價逆市向好，曾高見66.5元，創近月新高。如看好中移，可留意中移認購證21290)，行使價70元，24年6月到期，實際槓桿13倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿12倍。

早前有傳抖音洽談阿里巴巴09988)旗下大文娛事業部，惟內媒報道指，抖音相關負責人已否認有關傳聞。阿里股價連日下跌，曾低見68.05元，創一個月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證21427) ，行使價82.5元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

據報道，今年以來有14家公司獲得中證監境外上市備案書，還有91家企業在排隊備案，當中擬赴港交所00388)上市的逾七成，擬赴納斯達克上市的近三成。港交所股價下跌，曾低見239元，創逾一個月新低。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證18425)，行使價241.3元，24年3月到期，實際槓桿11倍。

中國平安02318)公布，去年全年原保險合同保費收入為約8006.9億元人民幣，同比增長約4.1%。平安股價於10天線受壓，回落至31.6元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證21726)，行使價47元，24年8月到期，實際槓桿8倍。

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