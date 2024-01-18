朱紅：恒指連日受壓，留意恒指購22001/沽21998

如看好恒指，可留意恒指牛證62959)，收回價14800點，24年7月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65365)，收回價16600點，24年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

歐美等多家央行官員相繼就息口政策發表「鷹派」言論，市場對美國聯儲局減息預期下降，美匯及美債息率回升，科技股普遍受壓。騰訊00700)股價連日偏軟，跌至約274元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)行政總裁歐冠昇在世界經濟論壇年會上表示，全球資本市場規模逾百萬億美元，當中有充裕空間，相信另類資產將會持續增長，港交所會設法研究如何結合該方面的發展。港交所股價偏軟，曾跌至231.2元，創逾一年新低。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交熊證65795)，收回價258元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

比亞迪01211)董事長王傳福會上宣布，比亞迪會在「整車智能」領域投資超1000億元人民幣，用「整車智能」技術路線引領新能源汽車發展方向，並同步發布璇璣AI大模型，及Dilink智能座艙、智能駕駛等。比亞迪股價下跌，失守200元關口曾低見191.7元，創去年3月以來新低。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿3倍。

國際數據公司IDC統計，去年全球智能手機交付按年跌3.2%至11.67億部，為十年來最少；當中小米01810)交付按年跌4.7%至1.46億部，市佔率12.5%排名第三。小米股價挫逾6%低見12.9元，創接近3個月新低。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

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