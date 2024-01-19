朱紅：恒指止跌反彈，留意恒指購22001/沽21998

如看好恒指，可留意恒指牛證57026)，收回價15000點，24年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66537)，收回價16400點，24年9月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生表示，今年騰訊雲將向夥伴開放全部產品的服務環節，並提供各類技術、服務、市場支持，助力夥伴構建全鏈條的服務能力。騰訊股價反彈，回升至約278元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

財政司司長陳茂波指，促進股票流動性專責小組的報告除建議下調股票印花稅外，也涵蓋資本市場不同領域，包括建議港交所00388)下調收費，研究如何可以便利市場交投、上市公司回購股份等措施，以吸引更多企業來港上市等，有關建議正逐步落實中。港交所股價持續偏軟，曾低見228.6元，再創超過一年新低。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交熊證65795)，收回價258元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

比亞迪01211)在印尼推出三款電池電動汽車，當地官員透露，比亞迪將投資13億美元在印尼建設產能15萬輛汽車工廠，主要生產電動車及電池。比亞迪股價止跌靠穩，在約196元附近好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證22054)，行使價240.98元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

據報道小米集團01810)旗下小米科技近日申請註冊科學儀器類「ChatMI」及運輸工具類「小米大模型」商標，據悉小米或有意進軍AIGC（生成式AI）市場。小米股價表現反覆，早段低見12.72元後反彈，在約13,4元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證18239)，行使價8.91元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

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