朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指購22001/沽21998

如看好恒指，可留意恒指牛證62959)，收回價14800點，24年7月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66537)，收回價16400點，24年9月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿4倍。

據Sensor Tower數據顯示，上月由桌遊《大富翁》改編的手遊《Monopoly GO!》在全球App Store和Google Play吸金2.19億美元，超越騰訊00700)旗下《王者榮耀》及《PUBG Mobile》，首次成為全球手遊暢銷榜冠軍。騰訊股價反彈至10天線後遇阻力，反覆偏軟回落至約271元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證22284)，行使價249.88元，24年7月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)主席史美倫表示，對港股市場持謹慎樂觀態度，並指出目前有約110宗有效上市申請，而且正致力從東南亞及中東地區引資，期望令資金來源、投資者來源，以及潛在上市公司的來源地更加多元化。港交所走勢反覆，在約230元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證21660)，行使價298.88元，24年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿7倍。

友邦保險01299)持續進行回購，周四18日)再斥資逾1.65億元於聯交所回購280萬股，自普通決議案通過以來，集團回購了2.67億股，佔已發行股份數目的2.302%。友邦股價連續兩日反彈，重上60元之上整固。如看好友邦，可留意友邦認購證21664)，行使價76元，24年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證20715)，行使價49.9元，24年6月到期，實際槓桿7倍。

台積電預期今年收入增長至少20%，並預計AI高效運算產品增長可抵銷智能手機首季需求疲弱，芯片股普遍造好。中芯國際00981)股價反覆，曾高見16.46元，其後由升轉跌至約15.62元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證22532)，行使價21.95元，24年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證19122)，行使價17元，24年6月到期，實際槓桿3倍。

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